В центре Волгограда в 2025 году запустят водный комплекс с бассейнами

Парламентарии в числе прочих вопросов рассмотрели возможность строительства водного комплекса, где бассейны будут работать круглогодично. Новая площадка появится у ЦПКиО. Зона строительства сформирована была по границам земельного участка. Она соответствует генплану и требованиям Земельного кодекса, уточнили в пресс-службе Волгоградской городской думы.