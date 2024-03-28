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В центре Волгограда в 2025 году запустят водный комплекс с бассейнами

Депутаты городской думы 27 марта внесли коррективы в правила землепользования, а также застройки областного центра.

Также они уточнили прогноз по приватизации сразу на 2024 год, а также на плановый период 2025—2026 годов.

Парламентарии в числе прочих вопросов рассмотрели возможность строительства водного комплекса, где бассейны будут работать круглогодично. Новая площадка появится у ЦПКиО. Зона строительства сформирована была по границам земельного участка. Она соответствует генплану и требованиям Земельного кодекса, уточнили в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Согласно принятому инвестиционному проекту рядом с парком будет запущен крупный водный комплекс с аттракционами. В нем будут 5 джакузи, 2 бассейна, водные горки, фудкорт, серфинг-центр.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 мая 2025 года.

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