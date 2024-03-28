В центре Волгограда в 2025 году запустят водный комплекс с бассейнами

Также они уточнили прогноз по приватизации сразу на 2024 год, а также на плановый период 2025—2026 годов.
Парламентарии в числе прочих вопросов рассмотрели возможность строительства водного комплекса, где бассейны будут работать круглогодично. Новая площадка появится у ЦПКиО. Зона строительства сформирована была по границам земельного участка. Она соответствует генплану и требованиям Земельного кодекса, уточнили в пресс-службе Волгоградской городской думы.
Согласно принятому инвестиционному проекту рядом с парком будет запущен крупный водный комплекс с аттракционами. В нем будут 5 джакузи, 2 бассейна, водные горки, фудкорт, серфинг-центр.
Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 мая 2025 года.