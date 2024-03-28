Перевозчика Владивостока оштрафовали на 1,3 млн рублей за выявленные нарушения: что нашли после драки иностранцев

«Надзорное ведомство выявило множественные факты нарушений трудового и миграционного законодательства и других норм в сфере организации перевозки пассажиров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
В ходе проверки в деятельности одного из перевозчиков были выявлены пять фактов допуска к управлению автобусами граждан, которые не имеют водительского удостоверения установленного образца.
Организация и ответственное лицо привлечены к административной ответственности по двум статям — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина» и «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления транспортными средствами». Общая сумма штрафа в отношении юридического лица превысила более 1,3 млн рублей, в отношении должностного — 200 тысяч рублей. Проставление вступило в законную силу.
В отношении девяти должностных лиц возбуждены 18 административных дел по статье «Нарушение трудового законодательства».
Напомним, в Приморье будет ужесточен контроль за иностранцами, которые въезжают на территорию края. За мигрантами будут следить правоохранительные органы с момента их въезда и во время всего пребывания.