Для МЧС создали и испытали уникального робота-сапера

На втором этапе испытаний, в спасательном центре МЧС, были оценены возможности робота по разминированию, а также его надежность и живучесть. Машину проверяли на различных грунтах: в песке, глине и на скальном участке, при преодолении водной преграды. Кроме того, оценивалась возможность трала работать на уклонах в 30 градусов, проверялись глубина и скорость траления, стойкость корпуса и работоспособность при взрывах.