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300 млн рублей потратят на ремонт тротуаров в Новосибирске

Будут обновлены 115 участков тротуаров.

Источник: Соцсети

Этим летом в Новосибирске планирует потратить порядке 300 млн рублей на ремонт 116 участков тротуаров. Об этом рассказал врио мэра города Олег Клемешов в эфире канала ОТС.

По его словам, также в рамках нацпроекта БКД будут отремонтированы 14 отрезков дорог общей протяженностью более 19 км. Речь идет об улицах Гоголя, Писарева, Автогенной, Урицкого, Демьяна Бедного, Дачной, Учительской, Авиастроителей, 25 лет Октября, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Героев Революции.

Для всех объектов уже определены подрядчики в результате конкурсов на госзакупках. Еще миллиард рублей потратят на ремонт улиц в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог». Список объектов еще согласуется.

Напомним, ремонт Димитровского моста стартует на следующей неделе в Новосибирске.