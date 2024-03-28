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Красноярские производители представили свои товары на выставке в Китае

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. Красноярские предприятия «Итернити», «Горстройтранс» и «Дартекс» стали участниками международной бизнес-миссии в Пекине. Визит прошел в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а организатором поездки стал краевой Центр поддержки экспорта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Эта бизнес-миссия стала еще одним шагом в развитии внешнеэкономической деятельности Красноярского края и укреплении его позиций на международной арене. Участники миссии, вернувшись в родной регион, ждут новых возможностей для дальнейшего развития бизнеса и расширения географии своих контактов», — прокомментировал замглавы регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.

На мероприятии красноярцы презентовали свою продукцию, предназначенную в первую очередь для аграрного сектора, провели встречи с потенциальными контрагентами из КНР и даже подписали соглашения о сотрудничестве. Все это позволило расширить каналы экспорта и занять новые позиции на рынке Поднебесной.

В правительстве уточнили, что любое предприятие из Красноярского края может стать участником аналогичной бизнес-миссии в будущем, если подаст соответствующую заявку.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как экономический потенциал Красноярского края презентовали представителям 20 стран.

выставки и музеи