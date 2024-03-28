Красноярские производители представили свои товары на выставке в Китае

На мероприятии красноярцы презентовали свою продукцию, предназначенную в первую очередь для аграрного сектора, провели встречи с потенциальными контрагентами из КНР и даже подписали соглашения о сотрудничестве. Все это позволило расширить каналы экспорта и занять новые позиции на рынке Поднебесной.