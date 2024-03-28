Без отдыха и с переживаниями: хабаровчанке пришлось идти в суд, чтобы вернуть предоплату за сорванный отпуск

Доказательства своей правоты бизнесмен найти не смог. А свидетели подтвердили: арендованная комната быстро нашла постояльцев. При этом мужчина работал без юрлица и отмечал, что сдавал комнаты для того, чтобы покрывать расходы на содержание помещения, а не для личного обогащения. То есть закон по защите прав потребителей на его действия не распространяется.