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Без отдыха и с переживаниями: хабаровчанке пришлось идти в суд, чтобы вернуть предоплату за сорванный отпуск

Приморский предприниматель пытался обмануть жительницу Хабаровска.
Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя из Приморья заставили вернуть клиентке стоимость брони, которую она не смогла использовать. Защитить свои права женщине помог Роспотребнадзор.

В апреле прошлого года хабаровчанка арендовала номер в одном из домов отдыха на Приморском побережье. Выбрала трехместный номер со всеми удобствами на август, заплатила 19,5 тысячи рублей, переведя их на номер хозяина.

Но в июле планы женщины изменились: она заболела. Понадобилось срочное обследование и лечение. Она попросила вернуть ей предоплату, но получила отказ. После нескольких попыток решить вопрос мирно она обратилась в суд.

— В суде ответчик с требованиями не согласился и в свою защиту заявил, что истица была ознакомлена с тем, что внесенный задаток не возвращается, и согласилась с этим условием, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Однако по закону это не так. При прекращении обязательств до начала их исполнения предоплату нужно возвращать. А клиент вправе отказаться от услуги в любое время, оплатив понесенные убытки исполнителю.

Доказательства своей правоты бизнесмен найти не смог. А свидетели подтвердили: арендованная комната быстро нашла постояльцев. При этом мужчина работал без юрлица и отмечал, что сдавал комнаты для того, чтобы покрывать расходы на содержание помещения, а не для личного обогащения. То есть закон по защите прав потребителей на его действия не распространяется.

Суд эти доводы опроверг. В итоге предприниматель должен вернуть 19,5 тысячи рублей аванса, выплатить пять тысяч рублей моральной компенсации и 9,7 тысячи рублей штрафа.