Без отдыха и с переживаниями: хабаровчанке пришлось идти в суд, чтобы вернуть предоплату за сорванный отпуск

Предпринимателя из Приморья заставили вернуть клиентке стоимость брони, которую она не смогла использовать. Защитить свои права женщине помог Роспотребнадзор.
В апреле прошлого года хабаровчанка арендовала номер в одном из домов отдыха на Приморском побережье. Выбрала трехместный номер со всеми удобствами на август, заплатила 19,5 тысячи рублей, переведя их на номер хозяина.
— В суде ответчик с требованиями не согласился и в свою защиту заявил, что истица была ознакомлена с тем, что внесенный задаток не возвращается, и согласилась с этим условием, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Однако по закону это не так. При прекращении обязательств до начала их исполнения предоплату нужно возвращать. А клиент вправе отказаться от услуги в любое время, оплатив понесенные убытки исполнителю.
Доказательства своей правоты бизнесмен найти не смог. А свидетели подтвердили: арендованная комната быстро нашла постояльцев. При этом мужчина работал без юрлица и отмечал, что сдавал комнаты для того, чтобы покрывать расходы на содержание помещения, а не для личного обогащения. То есть закон по защите прав потребителей на его действия не распространяется.
Суд эти доводы опроверг. В итоге предприниматель должен вернуть 19,5 тысячи рублей аванса, выплатить пять тысяч рублей моральной компенсации и 9,7 тысячи рублей штрафа.