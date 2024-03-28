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Красноярскому краю нужно больше 100 тысяч работников

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. Красноярскому краю до конца десятилетия потребуется 177 тысяч работников для участия в реализации инвестиционных проектов. Эта цифра не учитывает еще 65 тысяч человек, которые требует рынок труда ежегодно. Такая информация была озвучена на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Источник: Reuters

«Красноярский край стал одним из пилотных регионов, где будет разработана комплексная программа научно-технологического развития края. Она станет основным региональным документом планирования научно-технологического развития края, повышения кадрового потенциала и обеспечения качественного экономического роста в регионе», — отметила региональный министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур.

На заседании также было объявлено, что значимый импульс в формировании системы планирования и управления кадровым обеспечением экономики придаст новый национальный проект «Кадры», запуск которого назначен на 1 января будущего года. При этом нововведения предполагают активное участие работодателей — именно от их вовлеченности будет зависеть эффективность принимаемых мер.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что красноярцев ждут 16 тысяч новых рабочих мест.

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