Красноярскому краю нужно больше 100 тысяч работников

На заседании также было объявлено, что значимый импульс в формировании системы планирования и управления кадровым обеспечением экономики придаст новый национальный проект «Кадры», запуск которого назначен на 1 января будущего года. При этом нововведения предполагают активное участие работодателей — именно от их вовлеченности будет зависеть эффективность принимаемых мер.