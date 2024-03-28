В Челябинской области началось строительство ледового дворца за 453 млн

«Появление такого круглогодичного спортивного объекта придаст импульс развитию спорта не только у нас, но и в близлежащих территориях. Мы сможем у себя уже и турниры проводить, и свою школу хоккейную развивать», — поделился мнением глава Кунашакского района Рамиль Вакилов.