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В Омске с апреля повысят оклады учителей и воспитателей

В среднем они вырастут на 5,5%.

Источник: Om1.ru

Работникам сферы образования в Омске с апреля планируют повысить оклады. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. Повышение коснётся всех работников образовательных учреждений. Размер повышения составит в среднем 5,5%.

В частности, оклад воспитателей в детских садах увеличится на 499−550 рублей, в зависимости от квалификации. Оклад помощников воспитателей и младших воспитателей вырастет на 394−429 рублей.

У учителей повышение составит от 499 до 550 рублей. Также возрастут оклады у медработников и других сотрудников школ, включая рабочих.

Также с трёх до пяти лет увеличен срок, в течение которого педагогические работники будут получать повышенный оклад с момента трудоустройства в образовательное учреждение. Надбавка будет зависеть от педагогического стажа и составит от 50 до 100% оклада.