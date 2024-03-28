Омичам предлагают работу с зарплатой от 100 до 230 тысяч рублей

Так, аналитики ресурса hh.ru отмечают, что за месяц в Омской области было открыто 5,5 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 100 тысяч рублей и выше.
Чаще всего, по данным сервиса, такой уровень дохода был замечен в предложениях о работе для водителей (20% от всех подобных вакансий), машинистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами (по 6%) и курьеров (4%). При этом самыми щедрыми работодателями оказались компании из сферы строительства (на них приходится 17% вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей).
Эксперты отмечают, что 37% от всех предложений с высокой зарплатой приходится на долю вахтовых вакансий.
В топ высокооплачиваемых вакансий марта в Омске вошли:
— водитель-курьер на личном автомобиле (до 136 тысяч рублей на руки);
— водитель-экспедитор-грузчик (от 105 до 165 тысяч рублей на руки);
— сборщик заказов (от 150 тысяч рублей до вычета налогов);
— водитель манипулятора (КМУ; 100 тысяч рублей на руки);
— водитель фронтального погрузчика (от 120 тысяч рублей на руки);
— руководитель финансово-экономического отдела (от 230 тысяч рублей до вычета налогов);
— директор детского загородного лагеря (от 100 тысяч рублей на руки);
— изолировщик (от 130 тысяч рублей на руки);
— менеджер отдела продаж автомобилей с пробегом (от 100 тысяч рублей на руки);
— машинист бульдозера (от 110 тысяч рублей на руки).