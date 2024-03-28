Омичам предлагают работу с зарплатой от 100 до 230 тысяч рублей

Чаще всего, по данным сервиса, такой уровень дохода был замечен в предложениях о работе для водителей (20% от всех подобных вакансий), машинистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами (по 6%) и курьеров (4%). При этом самыми щедрыми работодателями оказались компании из сферы строительства (на них приходится 17% вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей).