В Красноярске продолжат застраивать Ветлужанку

«ДОМ.РФ проведёт аукцион по передаче в аренду участков общей площадью 3,62 га в Красноярске под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Градпотенциал площадки составляет не менее 28 тыс. кв. м жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая. Аукцион состоится 17 мая. Начальная цена — 17,09 млн рублей», — говорится в официальном сообщении министерства.