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В Красноярске продолжат застраивать Ветлужанку

Минстрой Красноярского края объявил о продаже участка площадью 3,62 га.

Источник: Соцсети

В красноярской Ветлужанке участок в 3,62 га отдадут под застройку. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

«ДОМ.РФ проведёт аукцион по передаче в аренду участков общей площадью 3,62 га в Красноярске под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Градпотенциал площадки составляет не менее 28 тыс. кв. м жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 мая. Аукцион состоится 17 мая. Начальная цена — 17,09 млн рублей», — говорится в официальном сообщении министерства.

Участки расположены на улице Елены Стасовой. Здесь построят жилые дома, а также планируется обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры.

Срок реализации проекта составляет 6,5 лет.

строительство