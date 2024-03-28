Оленеводам Хабаровского края выделят субсидию на защиту от волков

Министерство природных ресурсов Хабаровского края начинает отбор оленеводческих хозяйств для предоставления государственной субсидии на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей. Подать свои заявки оленеводы северных районов смогут со 2 по 19 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На 1 января этого года стада региона насчитывали 3120 северных оленей. В оленеводческих хозяйствах содержится 1929 голов, у населения — 1191 голова. Наибольшая численность находится в Охотском округе — 2794 особи.
— Субсидия позволяет компенсировать расходы оленеводов на приобретение и содержание снегоходов, включая ГСМ, охотничьего оружия, палаток, печей, раций, бензопил, генераторов и тепловизоров, — уточнили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. Основная опасность для оленей исходит от волков, однако средства господдержки можно пускать также на охрану здоровья самих оленеводов, которые защищают свои стада. Для этого деньги можно тратить на приобретение медицинских аптечек, спецодежды и обуви, а также на покупку средств от укусов насекомых. В прошлом году на защиту поголовья оленей из краевого бюджета было выделено более 250 тыс рублей.