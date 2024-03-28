Оленеводам Хабаровского края выделят субсидию на защиту от волков

— Субсидия позволяет компенсировать расходы оленеводов на приобретение и содержание снегоходов, включая ГСМ, охотничьего оружия, палаток, печей, раций, бензопил, генераторов и тепловизоров, — уточнили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. Основная опасность для оленей исходит от волков, однако средства господдержки можно пускать также на охрану здоровья самих оленеводов, которые защищают свои стада. Для этого деньги можно тратить на приобретение медицинских аптечек, спецодежды и обуви, а также на покупку средств от укусов насекомых. В прошлом году на защиту поголовья оленей из краевого бюджета было выделено более 250 тыс рублей.