Стало известно, сколько зарабатывают руководители детских садов в Омске

В топ-5 самых высокооплачиваемых также входят руководители садов № 345 (71 тысяча рублей), № 341 (69 тысяч), № 400 (69 тысяч), № 379 (66 тысяч). Ещё в пяти организациях доход заведующих начинается от 60 тысяч рублей — это детсады № 198, 302, 119, 52 и 366.