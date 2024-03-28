Стало известно, сколько зарабатывают руководители детских садов в Омске

Омская мэрия опубликовала информацию о среднемесячных зарплатах руководителей детских садов в Омске за 2023 год. Больше всего в прошлом году зарабатывала заведующая детского сада № 249 Елена Пекушева — 73,9 тысяч рублей.
В топ-5 самых высокооплачиваемых также входят руководители садов № 345 (71 тысяча рублей), № 341 (69 тысяч), № 400 (69 тысяч), № 379 (66 тысяч). Ещё в пяти организациях доход заведующих начинается от 60 тысяч рублей — это детсады № 198, 302, 119, 52 и 366.
Руководителям около 40 детских садов платят от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Большинство руководителей (около 300 садов) получают меньше. Самая маленькая зарплата оказалась у заведующей детского сада № 284 — 22 тысячи рублей. Чуть больше получает руководитель сада № 92 — 31 тысячу рублей.