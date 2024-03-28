Школам это было не нужно: в УФАС подтвердили сговор на 2 млрд рублей при поставках питания для челябинских детей

В Антимонопольной службе подтвердили наличие сговора между челябинским комитетом по делам образования и «Уральским комбинатом питания». Как сообщает «ФедералПресс», с нарушениями в 2021 году были проведены 18 конкурсов на поставку питания в школы. Общая стоимость контрактов составила 2 млрд рублей.