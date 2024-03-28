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Школам это было не нужно: в УФАС подтвердили сговор на 2 млрд рублей при поставках питания для челябинских детей

Челябинское УФАС подтвердило сговор при поставках школьного питания на 2 млрд.

Источник: РИА "Новости"

В Антимонопольной службе подтвердили наличие сговора между челябинским комитетом по делам образования и «Уральским комбинатом питания». Как сообщает «ФедералПресс», с нарушениями в 2021 году были проведены 18 конкурсов на поставку питания в школы. Общая стоимость контрактов составила 2 млрд рублей.

Более сотни челябинских школ разбили на группы, чтобы провести совместные конкурсы на организацию питания в течение трех лет.

В региональном управлении ФАС выяснили, что комитет по делам образования влиял на составление конкурсной документации. Требования к подрядчику формулировали так, что выиграть контракт мог только «Уральский комбинат питания».

Антимонопольщики установили, что школы не принимали самостоятельных решений о проведении совместных конкурсов. Более того, у учебных заведений не было потребности заключать контракты на длительный трехлетний срок.

Дело об антиконкурентном сговоре в УФАС возбудили в конце 2023 года. Теперь, когда нарушения подтвердились, антимонопольщики будут привлекать к ответственности виновников.

ФАС