К лету в Ташкенте внедрят умную систему управления общественным транспортом

Об этом говорится в постановлении президента от 25 марта.
Система вводится для учета пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах Ташкента, контроля работы водителей и денежных поступлений, мониторинга технического состояния автобусов и фиксации нарушений ПДД на выделенных полосах.
До 1 июня 2024 года в столице также создадут систему стимулирующих тарифов при использовании электронных систем оплаты за проезд в общественном транспорте.
Кроме того, в систему территориальных управлений Министерства экономики и финансов передадут специальные фонды для расчетов с перевозчиками и аккумулирования поступлений от оплаты за проезд.
Напомним, что благодаря внедрению дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте при оплате картами АТТО ташкентцы сэкономили миллионы сумов на транспортных пересадках.