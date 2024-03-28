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К лету в Ташкенте внедрят умную систему управления общественным транспортом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Летом 2024 года общественным транспортом Ташкента начнет управлять Единая интеллектуальная система, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом говорится в постановлении президента от 25 марта.

Система вводится для учета пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах Ташкента, контроля работы водителей и денежных поступлений, мониторинга технического состояния автобусов и фиксации нарушений ПДД на выделенных полосах.

До 1 июня 2024 года в столице также создадут систему стимулирующих тарифов при использовании электронных систем оплаты за проезд в общественном транспорте.

Кроме того, в систему территориальных управлений Министерства экономики и финансов передадут специальные фонды для расчетов с перевозчиками и аккумулирования поступлений от оплаты за проезд.

Напомним, что благодаря внедрению дифференцированных тарифов на проезд в общественном транспорте при оплате картами АТТО ташкентцы сэкономили миллионы сумов на транспортных пересадках.