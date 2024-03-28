Скоро будет запущен обновленный пункт пропуска между Приморьем и Китаем

Сотрудничество Приморья и города Цзиси китайской провинции Хэйлунцзян в различных сферах экономики обсудили заместитель председателя регионального Правительства Николай Стецко и секретарь комитета КПК Цзиси Лу Чанъю в среду, 27 марта. На встрече стороны затронули тему работы пунктов пропуска, а также вопросы обмена туристическими, спортивными, культурными и бизнес-делегациями.



Приветствуя гостей, Николай Стецко подчеркнул, что сторонам важно укрепить взаимодействие между территориями и сформировать дополнительные возможности для улучшения сотрудничества.



Одной из важных для китайской делегации тем стала работа автомобильных пунктов пропуска. В частности, речь идет о погранпереходах «Марково — Хулинь» и «Турий Рог — Мишань».



Так, строительно-монтажные работы в пункте пропуска «Марково — Хулинь» будут завершены к концу текущего года, эксплуатация начнется в 2025 году. Реконструкция и введение в эксплуатацию пункта пропуска «Турий Рог — Мишань» завершатся в 2026 году, о чем стало известно в ходе встречи.

