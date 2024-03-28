Скоро будет запущен обновленный пункт пропуска между Приморьем и Китаем

Сотрудничество Приморья и города Цзиси китайской провинции Хэйлунцзян в различных сферах экономики обсудили заместитель председателя регионального Правительства Николай Стецко и секретарь комитета КПК Цзиси Лу Чанъю в среду, 27 марта. На встрече стороны затронули тему работы пунктов пропуска, а также вопросы обмена туристическими, спортивными, культурными и бизнес-делегациями.
Приветствуя гостей, Николай Стецко подчеркнул, что сторонам важно укрепить взаимодействие между территориями и сформировать дополнительные возможности для улучшения сотрудничества.
Одной из важных для китайской делегации тем стала работа автомобильных пунктов пропуска. В частности, речь идет о погранпереходах «Марково — Хулинь» и «Турий Рог — Мишань».
Так, строительно-монтажные работы в пункте пропуска «Марково — Хулинь» будут завершены к концу текущего года, эксплуатация начнется в 2025 году. Реконструкция и введение в эксплуатацию пункта пропуска «Турий Рог — Мишань» завершатся в 2026 году, о чем стало известно в ходе встречи.
Заместитель председателя Правительства Приморья поблагодарил китайских коллег за проявленную заинтересованность в сотрудничестве с регионом.
«Также приглашаем ваши спортивные и творческие коллективы принять участие в мероприятиях, проводимых на территории Приморского края. Будем рады предложить вам погрузиться в русскую культуру. Приморье — регион бескрайних лесов и синего моря. Мы будем рады показать вам наши красоты, проводить обмены детскими, спортивными, культурными, деловыми делегациями», — сказал Николай Стецко.
Напомним, Приморский край признан одним из регионов-лидеров России по продуктивности взаимодействия с КНР. Особую роль во взаимоотношениях дружественных государств играют проекты в сфере строительства зданий, судостроения, растущие объемы китайских инвестиций, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства.