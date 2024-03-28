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Давай по-новой: почему ремонт тротуара на Некрасовском путепроводе во Владивостоке затянулся

Точная дата возобновления работ пока неизвестна.

Источник: PrimaMedia.ru

Ремонт тротуара на Некрасовском путепроводе во Владивостоке до сих пор не завершен. Планы на 2023 год так и остались нереализованными из-за проблем с подрядчиком, сообщает ИА PrimaMedia.

В администрации города корр. ИА PrimaMedia рассказали, что в районе рынка на Некрасовской установят новые леера и восстановят пешеходные ограждения. На данный момент работы так и не начаты, и на участке дороги просто стоят бетонные блоки.

«Тротуар начали делать в прошлом году, но не закончили. Недавно глава города Константин Шестаков сообщил о том, что с подрядчиком расторгаем контракт, выставляем штрафы, и доделывать предстоит городской дорожной службе», — уточнили в мэрии.

Точная дата начала работ пока не объявлена, сейчас идет процесс закупки всех необходимых материалов и согласования графика. Только после этого специалисты смогут приступить к ремонту.