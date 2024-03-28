Лукашенко изменил правила оказания спонсорской помощи в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 27 марта 2024 года, подписал указ № 112, которым был скорректирован порядок предоставления, а также использования безвозмездной (спонсорской помощи), действовавший согласно указу № 300 от 1 июля 2005 года, проинформировали в пресс-службе президента.
В сообщении говорится, что были введены допограничения на предоставление озвученной помощи. Уточняется, что ее не могут оказывать организации и долей госсобственности 50% и более в случае наличия у них просроченной задолженности по платежам в бюджет, выплате зарплаты и пособий. Также указаны чистый убыток, невыполнение условий оказания государственной поддержки.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что безвозмездную (спонсорскую) помощь нельзя оказывать в иностранной валюте. Но есть исключения. К примеру, случаи, когда она направляется организациями здравоохранения для покупки ими за рубежом медизделий, лекарств, гражданам для получения медпомощи за пределами страны, физлицам (командам), которые представляют Беларусь на международных мероприятиях.
Согласно указу, есть возможность оказания названной помощи в виде электронных денег и токенов, использование ее на возмещение расходов, которые связаны с содержанием производственных зданий, сооружений. Называется благоустройство населенных пунктов. Кроме того, отдельные религиозные, благотворительные, спортивные, общественные объединения могут использовать данную помощь на оплату труда и других хозрасходов.
Говорится, что был расширен круг тех, у кого есть право на получение спонсорской помощи. Так, в него добавили диппредставительства, бизнес-ассоциации (союзы). Также были добавлены объединения (для реализации уставных задач). Отмечается, что цели предоставления (использования) безвозмездной помощи были дополнены следующими позициями. Указаны поддержка организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, некоммерческих организаций (в сфере охраны окружающей среды), пожарного добровольческого движения.