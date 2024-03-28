Лукашенко изменил правила оказания спонсорской помощи в Беларуси

Говорится, что был расширен круг тех, у кого есть право на получение спонсорской помощи. Так, в него добавили диппредставительства, бизнес-ассоциации (союзы). Также были добавлены объединения (для реализации уставных задач). Отмечается, что цели предоставления (использования) безвозмездной помощи были дополнены следующими позициями. Указаны поддержка организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, некоммерческих организаций (в сфере охраны окружающей среды), пожарного добровольческого движения.