Международный аэропорт Хабаровск переходит на летнее расписание полетов

Весенне-летняя навигация начнется 31 марта и продлится до 26 октября 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Хабаровский аэропорт».
Международные направления полетов в предстоящем сезоне будут представлены востребованными среди дальневосточников рейсами в Таиланд. На один из самых популярных курортов Королевства — Пхукет — регулярные рейсы будет выполнять «Аэрофлот» с частотой 2 раза в неделю. Улететь на берега Андаманского моря на рейсах национального перевозчика можно будет по понедельникам и четвергам. Сохранятся и чартерные программы полетов в данном направлении от Ikar и AzurAir.
Рейсы «Аэрофлота» в Бангкок также сохранятся в летнем расписании аэропорта Хабаровск дважды в неделю: по четвергам и субботам.
Полеты в КНР будет обеспечивать авиакомпания «Аврора»: трижды в Пекин— по средам, субботам и воскресеньям, и столько же в Харбин — по понедельникам, средам и пятницам.
В предстоящем летнем сезоне авиакомпания iFly вновь порадует пассажиров прямыми рейсами на Черноморское побережье. Вылеты из аэропорта Хабаровск в Сочи стартуют 30 мая и будут осуществляться до конца летнего расписания по четвергам и воскресеньям. В прошлом годуна этом направлении было перевезено 20 тыс. пассажиров. В этом году также отмечается высокий спрос на билеты по данному направлению.
Самое популярное направление среди пассажиров международного аэропорта Хабаровск — московское — будет представлено рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Большую часть полетов будет выполнять «Аэрофлот». На маршруте национальный перевозчик задействует Boeing 777 и Airbus 350, «Россия» все рейсы запланировала на Boeing 777. Еженедельная суммарная частота в летний период в московском направлении составит от 18 до 29 вылетов.
Достаточно широко представлена программа полетов в крупнейшие города Сибирского федерального округа. В Новосибирск можно будет улететь дважды в сутки: один рейс будет выполнять S7 Airlines, второй — «Аврора».
В Иркутск можно будет улететь ежедневно рейсами «Авроры». С 28 апреля в этом направлении начнет летать «ИрАэро» на SSJ-100 один раз в неделю.
В столицу Енисейской Сибири — Красноярск — планируется до 9 вылетов в неделю: 7 раз рейсами «Авроры», дважды можно будет улететь на борту авиакомпании «Россия».
Наибольшее количество рейсов из аэропорта Хабаровск ожидается в города Дальнего Востока. Отметим, что в весенне-летней навигации аэропорт Хабаровск останется единственным, откуда будут выполняться рейсы во все субъекты ДФО.
Высокая интенсивность воздушного движения ожидается по маршруту Хабаровск — Южно-Сахалинск: в летний период в столицу островного региона можно будет вылететь до 4 раз в сутки. Направление обеспечивает авиакомпания «Аврора». Планирует авиакомпания и выполнение рейсов в Оху — один раз в неделю, по субботам, на DHC-8-Q400.
Этот же перевозчик продолжит связывать Хабаровск с Магаданом и Петропавловском-Камчатским в ежедневном режиме.
До пяти раз в неделю запланированы полеты в Благовещенск: 4 раза в неделю будет летать «Аврора» и 1 раз в неделю — «Якутия». По средам и воскресеньям рейс «Авроры» на DHC-8-Q400 после Благовещенска следует в Зею, по понедельникам и пятницам — в Тынду.
Новый перевозчик — одна из крупнейших авиакомпаний Западно-Сибирского региона страны, авиакомпания «Ямал» — начнет в летнем сезоне выполнять рейсы из аэропорта Хабаровск в город Мирный. Предполагается, что полеты в этот административный центр Республики Саха (Якутия) будут выполняться с июня по сентябрь 1 раз в неделю.
Авиакомпании «Якутия» и «Аврора» соединят прямыми рейсами Хабаровск и Анадырь. В апреле-мае сюда один раз в неделю будет летать «Аврора», на протяжении всего весенне-летнего периода 1−2 раза в неделю — «Якутия».
Сразу три перевозчика в весенне-летней навигации планируют выполнять рейсы в Читу. Суммарно в столицу Забайкальского края можно будет отправиться 3−4 раза в неделю: 1 раз с «Авророй», 2−3 раза с «Якутией», 1 раз с «ИрАэро».
Продолжится выполнение социально значимых рейсов внутри региона. Краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» соединит Хабаровск с Комсомольском-на-Амуре, Охотском, Аяном, Советской Гаванью, Нельканом, Херпучи, Чумиканом, Богородским. В Николаевск-на-Амуре, помимо «Хабавиа», будут выполняться рейсы «Авроры». Кроме того, «Дальнереченск Авиа» вновь осуществит программу полетов по маршруту Хабаровск — Улика-Национальное — Новокуровка — Победа на вертолете Ми-8.
Отметим, что весенне-летнее расписание полетов насыщенно социально значимыми направлениями полетов, а также рейсами, выполняемыми в рамках развития маршрутной сети Единой дальневосточной авиакомпании.