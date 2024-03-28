Международный аэропорт Хабаровск переходит на летнее расписание полетов

Международные направления полетов в предстоящем сезоне будут представлены востребованными среди дальневосточников рейсами в Таиланд. На один из самых популярных курортов Королевства — Пхукет — регулярные рейсы будет выполнять «Аэрофлот» с частотой 2 раза в неделю. Улететь на берега Андаманского моря на рейсах национального перевозчика можно будет по понедельникам и четвергам. Сохранятся и чартерные программы полетов в данном направлении от Ikar и AzurAir.