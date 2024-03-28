В Казани около речного порта построят берегоукрепительную стену

Объект должен появится в районе будущего жилого комплекса «Новая портовая», где раньше была промышленная зона. Согласно технической документации тендера, берегоукрепительная стена будет иметь общую длину более 6,4 километра. При этом создавать ее будут в два этапа. Сначала отстроят 2,6 километра, а потом — 3,8 километра.