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В Казани около речного порта построят берегоукрепительную стену

Только на изыскания и проекта выделят более 104 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

На сайте госзакупок появился тендер на 104,34 миллиона рублей. Таким образом главное инвестиционно-строительное управление Татарстана ищет подрядчика, который бы провел инженерные изыскания и разработал проект по созданию в казанском речном порту берегоукрепительной стены.

Объект должен появится в районе будущего жилого комплекса «Новая портовая», где раньше была промышленная зона. Согласно технической документации тендера, берегоукрепительная стена будет иметь общую длину более 6,4 километра. При этом создавать ее будут в два этапа. Сначала отстроят 2,6 километра, а потом — 3,8 километра.

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