Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 марта

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,58 тенге, евро — 486,94 тенге, рубля — 4,86 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 448 тенге, продажи — 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,72 тенге, продажи — 4,87 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 449,1 тенге, продажи — 450,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 486,5 тенге, продажи — 490,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,75 тенге, продажи — 4,87 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 451,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 489 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,78 тенге, продажи — 4,85 тенге.