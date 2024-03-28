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Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 марта

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 28 марта 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,58 тенге, евро — 486,94 тенге, рубля — 4,86 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 448 тенге, продажи — 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 492 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,72 тенге, продажи — 4,87 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 449,1 тенге, продажи — 450,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 486,5 тенге, продажи — 490,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,75 тенге, продажи — 4,87 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 449 тенге, продажи — 451,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 486 тенге, продажи — 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,78 тенге, продажи — 4,85 тенге.

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