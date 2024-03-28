45 млн рублей выделят на проектирование трассы до аэропорта Краснодара

Проект трассы, на разработку которого направят 45 млн рублей, должен включить в себя дорожное покрытие, площадки для отдыха, автобусные остановки, павильоны, места для кратковременной остановки машин.
— В местах пересечения дороги с иными автомобильными и железными дорогами, водотоками и оврагами необходимо предусмотреть строительство искусственных сооружений, — говорится в документе, опубликованном на портале ЕИС в сфере закупок.
В целом протяженность дороги составит около 3,7 км. Реализация проекта оценивается в 7,7 млрд рублей.