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45 млн рублей выделят на проектирование трассы до аэропорта Краснодара

Протяженность автодороги от трассы М-4 «Дон» до аэропорта Краснодара составит около 3,7 км.

Проект трассы, на разработку которого направят 45 млн рублей, должен включить в себя дорожное покрытие, площадки для отдыха, автобусные остановки, павильоны, места для кратковременной остановки машин.

— В местах пересечения дороги с иными автомобильными и железными дорогами, водотоками и оврагами необходимо предусмотреть строительство искусственных сооружений, — говорится в документе, опубликованном на портале ЕИС в сфере закупок.

В целом протяженность дороги составит около 3,7 км. Реализация проекта оценивается в 7,7 млрд рублей.

строительство