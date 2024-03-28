В Челябинске экс-депутат гордумы построит ЖК

«Проект строительства многоквартирного дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения в Сосновском районе», — сказано на сайте госреестра.
Строительство развернется в ближайшие два года на 165 квадратных метрах близ поселка Терема в Сосновском районе.
Жилой комплекс будет включать 24 девятиэтажных дома. Всего постройка рассчитана на проживание 5, 5 тысяч человек.
Компания «А74» стала собственником территории с декабря 2023 года.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске возле небоскреба «Видгоф» на месте сгоревшего кафе «Ной» могут построить две высотки и детский сад.