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В Челябинске экс-депутат гордумы построит ЖК

ЧЕЛЯБИНСК, 28 марта, ФедералПресс. В Челябинске эксперты «Челэкспертизы» вынесли положительное заключение по проекту нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами. Строительством микрорайона займется компания СЗ «А74», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин.

«Проект строительства многоквартирного дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения в Сосновском районе», — сказано на сайте госреестра.

Строительство развернется в ближайшие два года на 165 квадратных метрах близ поселка Терема в Сосновском районе.

Жилой комплекс будет включать 24 девятиэтажных дома. Всего постройка рассчитана на проживание 5, 5 тысяч человек.

Компания «А74» стала собственником территории с декабря 2023 года.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске возле небоскреба «Видгоф» на месте сгоревшего кафе «Ной» могут построить две высотки и детский сад.

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