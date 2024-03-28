«Сибиряк» судится с мэрией из-за контрактов на ремонт дорог на правобережье Красноярска

Речь идет о двух аукционах на выполнение работ по ремонту участков дорог в Свердловском, Кировском и Ленинском районах Красноярска, победителем которых признали муниципальное «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП). Организатором был департамент муниципального заказа, начальная цена — 500,72 млн рублей и 589,23 млн рублей.
По критерию «Квалификация участников закупки» САТП получило 40 баллов, а УСК «Сибиряк» — 33,74 балла. На этом основании именно с муниципальным предприятием заключили муниципальные контракты.
«С учетом цены контракта, комиссия должна была присвоить заявке ООО УСК “Сибиряк” максимальное количество баллов по критерию “Квалификация участников закупки”. С учетом одинакового ценового предложения участников закупки, ООО УСК “Сибиряк” должно было стать победителем конкурса, так как участником закупки — МУП г. Красноярска “Специализированное автотранспортное предприятие” не был представлен исполненный договор/контракт, цена которого ровна или выше цены контракта, представленного ООО УСК “Сибиряк”, — указывает истец.
В итоге «Сибиряк» просит признать конкурсы недействительными, контракты ничтожными и прекратить их действие.