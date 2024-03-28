«Сибиряк» судится с мэрией из-за контрактов на ремонт дорог на правобережье Красноярска

«С учетом цены контракта, комиссия должна была присвоить заявке ООО УСК “Сибиряк” максимальное количество баллов по критерию “Квалификация участников закупки”. С учетом одинакового ценового предложения участников закупки, ООО УСК “Сибиряк” должно было стать победителем конкурса, так как участником закупки — МУП г. Красноярска “Специализированное автотранспортное предприятие” не был представлен исполненный договор/контракт, цена которого ровна или выше цены контракта, представленного ООО УСК “Сибиряк”, — указывает истец.