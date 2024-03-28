Внешнеторговый оборот между Приморьем и Китаем превысил 8 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Приморья с Китаем в 2023 года увеличился на 15%, то есть до 8,5 миллиарда долларов. По словам губернатора края Олега Кожемяко, между регионом и КНР развито взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».