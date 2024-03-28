Внешнеторговый оборот между Приморьем и Китаем превысил 8 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Приморья с Китаем в 2023 года увеличился на 15%, то есть до 8,5 миллиарда долларов. По словам губернатора края Олега Кожемяко, между регионом и КНР развито взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В качестве перспективных проектов мы видим создаваемый в Уссурийске по поручению президента Владимира Путина логистический хаб для обслуживания товаров из КНР. Порт Суходол в Шкотовском округе позволит транспортным компаниям формировать новые логистические маршруты», — отметил глава Приморья.
По мнению губернатора, одним из плюсов сотрудничества стало возобновление безвизового режима, а также запуск маршрутов из Владивостока в Харбин, Пекин и Далянь.
Наш регион и Китай также продолжают сотрудничать и в сфере культуры. Так, в августе Приморская сцена Мариинского театра приедет в Пекин с балетом «Лебединое озеро» и «Тысяча и одна ночь».
«В крае побывали Национальный симфонический оркестр провинции Цзилинь и Ляонинская балетная труппа. В июне планируются масштабные Дни Приморского края в провинции Ляонин, в рамках которых состоятся гастроли Тихоокеанского симфонического оркестра», — поделился губернатор.