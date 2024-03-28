Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские учителя и врачи могут получить 1 млн рублей на покупку жилья

Деньги могут быть выделены и на строительство.

Нижегородские учителя, врачи, сотрудники сферы спорта, культуры, соцзащиты могут получить миллион рублей на покупку жилья. Об этом сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых в своем телеграм-канале.

Для получения выплаты необходимо отработать в учреждении не менее семи лет. Деньги разрешается направить не только на покупку или строительство жилья, но и на взнос по ипотеке или погашение задолженности по ней.

Чтобы принять участие в программе «Улучшение жилищных условий специалистов», необходимо обратиться в профильное региональное министерство.

Ранее мы писали, что спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин предложил способ для борьбы с нехваткой школьных учителей. Среди озвученных инициатив — доплата студентам за практику и создание условий для получения второй профессии.

строительство