Нижегородские учителя и врачи могут получить 1 млн рублей на покупку жилья

Нижегородские учителя, врачи, сотрудники сферы спорта, культуры, соцзащиты могут получить миллион рублей на покупку жилья. Об этом сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых в своем телеграм-канале.
Для получения выплаты необходимо отработать в учреждении не менее семи лет. Деньги разрешается направить не только на покупку или строительство жилья, но и на взнос по ипотеке или погашение задолженности по ней.
Чтобы принять участие в программе «Улучшение жилищных условий специалистов», необходимо обратиться в профильное региональное министерство.
Ранее мы писали, что спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин предложил способ для борьбы с нехваткой школьных учителей. Среди озвученных инициатив — доплата студентам за практику и создание условий для получения второй профессии.