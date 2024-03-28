В Казани появится микрорайон Самосырово с двумя жилкомплексами, школами и детсадами

Проектируемая территория расположена в Советском районе и граничит с существующим жилым массивом Самосырово с северной и западной сторон, с востока примыкает к Самосыровскому кладбищу и лесу, на юге будет располагаться другой проектируемый микрорайон «Тихая Гавань». Общая площадь составляет 79,11 га, из которых больше всего отведено улично-дорожной сети (27,17), многоэтажной жилой застройке (14,83) и зеленым насаждениям общего пользования — это скверы, 2 парка и сады (14,46).