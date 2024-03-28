Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на 450 тысяч оштрафовали бар Elton за скандальную вечеринку

Бар, на который обратила внимание Екатерина Мизулина после скандальной вечеринки, оштрафовали на 450 тысяч рублей.

Источник: AP 2023

В Красноярске привлекли к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок в баре Elton, на который пожаловалась общественница Екатерина Мизулина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Как сообщили в МВД, в декабре 2023 года в полицию поступили сведения о том, что в одном из ночных клубов Советского района Красноярска проводятся мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При проверке информация подтвердилась. В отношении организаторов был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.

Советский районный суд рассмотрел дело и принял решение оштрафовать владельцев ночного клуба на 450 тысяч рублей.

Добавим, что бар Elton владельцы закрыли после того, как возникла шумиха, связанная с проведением мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества. На вечеринку обратила внимания Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске будут судить жителя Тувы, который занимался осквернением Вечного огня.