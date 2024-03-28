В Красноярске на 450 тысяч оштрафовали бар Elton за скандальную вечеринку

В Красноярске привлекли к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок в баре Elton, на который пожаловалась общественница Екатерина Мизулина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Как сообщили в МВД, в декабре 2023 года в полицию поступили сведения о том, что в одном из ночных клубов Советского района Красноярска проводятся мероприятия, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. При проверке информация подтвердилась. В отношении организаторов был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.
Добавим, что бар Elton владельцы закрыли после того, как возникла шумиха, связанная с проведением мероприятия, приуроченного ко Дню защитника Отечества. На вечеринку обратила внимания Екатерина Мизулина.
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