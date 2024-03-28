В Москве почти 500 домов строятся и проектируются по программе реновации

«Реновация жилого фонда остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах. С начала программы уже построены 305 домов общей площадью 4,3 млн кв. м. В настоящее время проектируется 243 дома площадью 4,6 млн кв. м и строится 226 зданий на 4,3 млн кв. м», — сказал Бочкарев.
По его словам, в ближайшие годы темпы реализации программы будут только нарастать.
Программа реновации утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн горожан и предусматривает расселение 5 175 домов. Только за 2023 год в столице обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.