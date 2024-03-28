В Иркутской области отремонтируют 100 участков дорог

В планах провести как реконструкции, так и капитальные ремонты. Всего работы проведут на 100 участках дорог. В их числе 59 дорог относятся к объектам регионального значения, а 41 — к местного. В совокупности на работы выделят 11,5 млрд рублей. Деньги направят из федеральной, региональной и местной казны.