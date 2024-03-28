В Иркутской области отремонтируют 100 участков дорог

В Иркутской области определили подрядчиков, которые отремонтируют дороги в регионе. Сейчас с ними завершается заключение контрактов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— В нашем регионе короткий дорожный сезон, мы не имеем права тратить это время на «раскачку». Завершить процедуры заключения контрактов необходимо до 1 апреля, чтобы подрядчики начали подготовку, закупили все необходимые материалы, подготовили технику и вышли на объекты, как только позволит погода, — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В планах провести как реконструкции, так и капитальные ремонты. Всего работы проведут на 100 участках дорог. В их числе 59 дорог относятся к объектам регионального значения, а 41 — к местного. В совокупности на работы выделят 11,5 млрд рублей. Деньги направят из федеральной, региональной и местной казны.
На данный момент контракты заключили уже по 96 объектам, рассказал глава областного минтранса Максим Лобанов.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области прошла экологическая сессия о чистом воздухе.