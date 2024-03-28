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В Узбекистане увеличился спрос на российский газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти Казахстана сообщили об увеличении спроса на транзит российского газа в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли страна в этом году наращивать транзит газа из России в Узбекистан.

«Это зависит от заявок наших узбекистанских коллег. Сейчас они идут с небольшим превышением от изначально заявленных планов. В целом мы фиксируем увеличение спроса на транзит российского газа в Узбекистан», — передает его слова ТАСС.

Объем транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан в текущем году должен увеличиться по сравнению с прошлым годом почти в три раза — до 3,8 миллиарда кубических метров.

Ранее сообщалось, что к 2026 году Россия намерена в четыре раза увеличить поставки газа в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана — до 11 миллиардов кубометров в год.

Напомним, что президенты Узбекистана, России и Казахстана 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Транзит осуществляется по газопроводу «Средняя Азия — Центр».