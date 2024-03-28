В бюджет Башкирии внесены изменения на 8 млрд рублей

Доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 8 млрд рублей. Увеличения связаны с двумя факторами: улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц и пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий. В связи с этим также выросла расходная часть бюджета.
«Усилена социальная составляющая бюджета. Зарезервированы дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Значительно увеличен объем расходов Дорожного фонда Республики Башкортостан», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Так, после всех уточнений объем бюджета республики в 2024 году составляет:
— по доходам — 298,9 млрд рублей;
— расходам — 311,2 млрд рублей;
— дефициту — 12,3 млрд рублей.
Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов оставлены без изменений.