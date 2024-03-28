В бюджет Башкирии внесены изменения на 8 млрд рублей

Доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 8 млрд рублей. Увеличения связаны с двумя факторами: улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц и пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий. В связи с этим также выросла расходная часть бюджета.