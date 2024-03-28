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В бюджет Башкирии внесены изменения на 8 млрд рублей

Сегодня Госсобрание — Курултай Башкирии принял закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 8 млрд рублей. Увеличения связаны с двумя факторами: улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц и пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий. В связи с этим также выросла расходная часть бюджета.

«Усилена социальная составляющая бюджета. Зарезервированы дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и на обеспечение мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Значительно увеличен объем расходов Дорожного фонда Республики Башкортостан», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Так, после всех уточнений объем бюджета республики в 2024 году составляет:

— по доходам — 298,9 млрд рублей;

— расходам — 311,2 млрд рублей;

— дефициту — 12,3 млрд рублей.

Параметры бюджета в плановом периоде 2025 и 2026 годов оставлены без изменений.

бюджет