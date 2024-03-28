В туристической сфере Крыма открыли больше 2 тысяч вакансий

Вакансии открыли 70 предприятий и учреждений. 1 733 из них предусматривают предоставление жилья. В министерстве добавили, что 862 рабочих места предназначены для людей с инвалидностью. Глава ведомства Вадим Волченко отметил, что устроиться туда могут как крымчане, так и жители других регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.