В туристической сфере Крыма открыли больше 2 тысяч вакансий

В туристической отрасли Крыма открыли 2293 вакансии на курортный сезон 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкурортов.
Вакансии открыли 70 предприятий и учреждений. 1 733 из них предусматривают предоставление жилья. В министерстве добавили, что 862 рабочих места предназначены для людей с инвалидностью. Глава ведомства Вадим Волченко отметил, что устроиться туда могут как крымчане, так и жители других регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Вакансии открыты как в крупных курортных комплексах, так и в небольших отелях, расположенных в разных частях Крыма. Людям также предлагают работу в детских оздоровительных лагерях «Солнечной Таврики» и в «Артеке». Кроме того, имеются вакансии в санаториях и пансионатах.