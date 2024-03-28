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В центре Екатеринбурга сносят паркинг, там запланировано строительство отеля

В центре Екатеринбурга рабочие разбирают новый паркинг, который недавно построили на углу улиц Энгельса и Гоголя.

Как сообщал ранее «Ъ-Урал», паркинг рядом с Novotel планируют реконструировать в 13-ти этажный апарт-отель Fortis-tower. Заявлялось, что в состав отеля войдут жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр).

В августе прошлого года специализированный застройщик «Фортис Тауэр» получил положительное заключение экспертизы на реконструкцию многоуровневого паркинга под апарт-отель.

Отметим, что напротив девелоперская компания «Брусника» ведет демонтаж недостроенного бизнес-центра «Карнеол». После разбора БЦ здесь начнется новое строительство.

строительство