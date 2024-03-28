В центре Екатеринбурга сносят паркинг, там запланировано строительство отеля

Как сообщал ранее «Ъ-Урал», паркинг рядом с Novotel планируют реконструировать в 13-ти этажный апарт-отель Fortis-tower. Заявлялось, что в состав отеля войдут жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр).