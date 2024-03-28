В Иркутской области выберут экспортера года

К участию приглашают субъекты малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые в 2023 году заключили и реализовали экспортные контракты. Заявки принимают до 19 апреля. Конкурс ежегодно проводит Центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства региона в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».В этом году заявки принимают в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Лучшая женщина — экспортер», «Лучший молодой предприниматель — экспортер», «Новая география», «Трейдер года».Победителям в каждой номинации вручат сертификат на покупку авиабилетов на любую выставку или бизнес-миссию, которые организует Центр «Мой бизнес».
«Иркутская область второй год подряд входит в десятку регионов России по объемам экспорта. При этом растет именно число малых и средних предприятий, которые расширяют свои рынки сбыта за рубежом. Так, в 2023 году благодаря поддержке Центра “Мой бизнес” 81 компания Иркутской области заключила экспортные контракты. Экспорт — это не только вопрос прибыли конкретного предприятия.
Тот факт, что товары из Приангарья знают и ценят за рубежом, говорит в целом о нашем регионе, его конкурентоспособности, соответствии современным тенденциям. Поэтому ежегодно мы проводим конкурс среди экспортеров и награждаем отличившихся", — рассказала заместитель министр экономического развития и промышленности региона Марина Петрова. Победители смогут использовать логотип конкурса при изготовлении рекламных материалов как подтверждение высокого качества продукции и услуг, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Подать заявку участники могут с помощью онлайн-формы forms.yandex.ru/cloud/6600e52d3e9d0867d5505f49 до 18:00 19 апреля 2024 года. Ознакомиться с перечнем необходимых для участия в конкурсе документов и узнать подробнее о требованиях к участникам можно в Положении о проведении конкурса по ссылке: mb38.ru/news/?ELEMENT_ID=4512. Задать уточняющие вопросы можно по телефону: 8 (3952) 202−102 (доб. 227).