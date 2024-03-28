В Иркутской области выберут экспортера года

К участию приглашают субъекты малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые в 2023 году заключили и реализовали экспортные контракты. Заявки принимают до 19 апреля. Конкурс ежегодно проводит Центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства региона в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».В этом году заявки принимают в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Лучшая женщина — экспортер», «Лучший молодой предприниматель — экспортер», «Новая география», «Трейдер года».Победителям в каждой номинации вручат сертификат на покупку авиабилетов на любую выставку или бизнес-миссию, которые организует Центр «Мой бизнес».