«Санкции заставили искать новых поставщиков»: на белорусском предприятии БКМ прокомментировали ситуацию с трамваями для Самары

— В рамках проекта по модернизации существующего в г. Самаре парка старых высокопольных трамвайных вагонов специалистами ОАО «УКХ “БКМ” был спроектирован машинокомплект нового трамвайного вагона модели Т701 под установку трамвайных тележек старых высокопольных вагонов. Согласно условиям договора поставка пилотной партии из 3 машинокомплектов трамвайных вагонов модели Т701 предполагалась до 31.03.2024. В настоящий момент все 3 единицы машинокомплектов находятся на завершающих стадиях производственного процесса. С учетом того, что данные машинокомплекты являются новым для предприятия продуктом, смещение сроков поставки произошло по причине необходимости уточнений и корректировок конструкторской документации как на этапе проектирования, так и непосредственно в процессе производства, — объяснил гендиректор БКМ.