«Санкции заставили искать новых поставщиков»: на белорусском предприятии БКМ прокомментировали ситуацию с трамваями для Самары

В Самару поступили все 12 новых трамваев БКМ из Минска, но с задержкой по срокам. А один из новых вагонов загорелся во время движения. В то же время на «Белкоммунмаше» сейчас изготавливаются «реновированные» вагоны на тележка от старых трамваев Tatra T3.
Ситуацию с новыми трамваями для Самары подробно прокомментировал для «КП-Самара» генеральный директор ОАО «УКХ “БКМ” Тарас Мурог.
Пришлось менять логистику и поставщиков.
Топ-менеджер предприятия пояснил, из-за чего произошла задержка в поставках партии из 12 новых вагонов БКМ в Самару. Напомним, первые 4 вагона прибыли на берега Волги в оговоренный контрактом срок до 1 сентября 2023 года, поставка остальных 8 вагонов завершилась в феврале 2024 года.
— Из-за санкций изменились логистические цепочки поставки комплектующих, которые входят в состав выпускаемых ОАО «УКХ “БКМ” трамвайных вагонов. По той же причине велся подбор новых поставщиков комплектующих. Это процесс длительный, он включает в себя не только закупку и доставку комплектации, но и время на оценку ее предварительной пригодности и испытания. Все это привело к смещению ряда первоначально оговоренных сроков поставки трамвайных вагонов.
В настоящее время указанные сложности с поставкой комплектующих уже позади, нашему предприятию удалось как обеспечить замену ряда поставщиков комплектующих, так и освоить самостоятельное выполнение ряда технологических операций производства трамвайных вагонов, — сообщил Тарас Мурог.
Гендиректор БКМ заверил, что предприятие готово к урегулированию сложностей, вызванных нарушением сроков поставки, а также готово предложить альтернативные варианты компенсации — в частности, расширенные гарантийные обязательства на поставленные трамвайные вагоны.
Трамвай загорелся из-за некачественной детали.
Тарас Мурог пояснил, что возгорание одного из новых трамвайных вагонов в Самаре было связано с некачественным компонентом от одного из поставщиков.
— Причиной возгорания стало низкое качество дугогасительной камеры контактора. Мы полностью исключили дальнейшую поставку данных комплектующих, а также произвели дополнительную проверку всех поставленных вагонов с целью исключения даже минимальной возможности повторения подобного рода инцидентов, — заверил руководитель предприятия.
Сейчас в Минске завершается ремонт пострадавшего вагона, его планируется доставить обратно в Самару в первой декаде апреля 2024 года. Ремонт производится за счет производителя.
Тарас Мурог отметил, что ведется работа по укреплению тележек вагонов с учетом условий эксплуатации.
— Компоновка элементов трамвайной тележки низкопольного вагона предполагает более высокие требования к качеству путей. В настоящий момент специалистами сервисной службы ОАО «УКХ “БКМ” в г. Самаре оперативно производится установка дополнительных элементов на тележки поставленных трамвайных вагонов, которые позволят исключить их повреждения и избежать проблем с его дальнейшей эксплуатацией, — пояснил генеральный директор белорусского предприятия.
Новая модель для Самары.
Тарас Мурог также рассказал «КП-Самара», как движется реновация старых вагонов Tatra T3 для Самары.
— В рамках проекта по модернизации существующего в г. Самаре парка старых высокопольных трамвайных вагонов специалистами ОАО «УКХ “БКМ” был спроектирован машинокомплект нового трамвайного вагона модели Т701 под установку трамвайных тележек старых высокопольных вагонов. Согласно условиям договора поставка пилотной партии из 3 машинокомплектов трамвайных вагонов модели Т701 предполагалась до 31.03.2024. В настоящий момент все 3 единицы машинокомплектов находятся на завершающих стадиях производственного процесса. С учетом того, что данные машинокомплекты являются новым для предприятия продуктом, смещение сроков поставки произошло по причине необходимости уточнений и корректировок конструкторской документации как на этапе проектирования, так и непосредственно в процессе производства, — объяснил гендиректор БКМ.
«Реновированные» вагоны на базе старых «Татр» должны поступить в Самару в апреле 2024 года.