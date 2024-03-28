Вице-мэр Екатеринбурга вспомнил 1984 год, говоря об уборке города

«Но мы оставляем определенное количество, порядка 20% комбинированных дорожных машин, которые должны работать в межсезонье. Все-таки может быть все что угодно, погода может преподнести любые сюрпризы. Напомню, что у нас 2 мая 1984 года выпало столько снега, что было сложно на работу вовремя прийти. Я в школу с трудом попал, тогда снега было по колено», — отметил вице-мэр.
Он признал, что в целом техники, сил и средств для уборки улиц Екатеринбурга достаточно.
«Но что значит достаточно? Если стоит задача привести в порядок город не за 30 дней, а за два, то конечно недостаточно. Мы балансируем между нашими возможностями — финансовыми, рабочими — и рациональностью», — пояснил Бубнов, пообещав убрать город «быстрее чем за месяц».
Стоит отметить, что с 1 по 30 апреля в столице Урала пройдет так называемый месячник чистоты. А на 27 апреля запланирован общегородской субботник. Вице-мэр призвал горожан принять в нем участие.
«Помощь однозначно приветствуется, хотя в принципе мы в ней не нуждаемся. Труд облагораживает человека, и я не вижу ничего плохого взять детей на субботник и вместе с ними поработать. Потому что когда человек что-то убирает, потом, наверное, у него не поднимется рука что-то выкинуть или сломать. Это такой воспитательный момент».
Напомним, также сегодня замглавы Екатеринбурга пообещал «со всей пролетарской ненавистью» взяться за уборку города от грязи.