Вице-мэр Екатеринбурга вспомнил 1984 год, говоря об уборке города

«Помощь однозначно приветствуется, хотя в принципе мы в ней не нуждаемся. Труд облагораживает человека, и я не вижу ничего плохого взять детей на субботник и вместе с ними поработать. Потому что когда человек что-то убирает, потом, наверное, у него не поднимется рука что-то выкинуть или сломать. Это такой воспитательный момент».