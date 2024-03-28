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В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Севастополь вошел в число пилотных регионов, где будут внедрены интеллектуальные транспортные системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

В этом году мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах.

«Впервые по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги” с этого года умные системы начнут внедрять в Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, Республике Северная Осетия — Алания, а также в городе федерального значения Севастополе», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что интеллектуальные транспортные системы — важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения.

«Главная цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей», — уточнил замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.