В Севастополе появятся интеллектуальные транспортные системы

Вице-премьер пояснил, что интеллектуальные транспортные системы — важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения.