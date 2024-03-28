В Башкирии 102 рейса электричек выводятся из графика движения

102 рейса пригородных поездов выводятся из графика движения.
Так, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 апреля 2024 года выводится из графика поезд № 6412 Дема (отпр.13.25) — Улу-Теляк (приб.15.21); поезд № 6410 Уфа (отпр.17.52) — Урман (приб.19.20); поезд № 6401 Улу-Теляк (отпр.18.15) — Уфа (приб.19.57); поезд № 6414 Дема (отпр.21.00) — Улу-Теляк (приб.22.53).
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 и 19 апреля — поезд № 6404 Уфа (отпр.07.58) — Улу-Теляк (приб.09.41); поезд № 6403 Улу-Теляк (отпр.15.08) — Уфа (приб.16.52).
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 и 19 апреля — поезд № 6411 Улу-Теляк (отпр.05.07) — Дема (приб.07.03); поезд № 6417 Улу-Теляк (отпр.06.49) — Дема (приб.08.44).
Как сообщал ранее Башинформ, с 1 апреля электрички в Башкирии начнут останавливаться на «летних» станциях.