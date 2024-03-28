Авиакомпания S7 анонсировала переход на летнее расписание

В частности, анонсировано возобновление прямых рейсов из Новосибирска в Шанхай, Калининград, Махачкалу и Иссык-Куль (Кыргызстан), а также увелчиение частоты полётов из Новосибирска в Горно-Алтайск до двух ежедневно..