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Авиакомпания S7 анонсировала переход на летнее расписание

До 26 октября перевозчик планирует выполнять рейсы по 126 направлениям.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Авиакомпания S7 airlines с 31 марта переходит на летнее расписание. Об этом в четверг, 28 марта сообщили в пресс-службе перевозчика.

По данным компании, в период до 26 октября S7 будет выполнять полёты по 126 направлениям в 75 городов России и мира.

В частности, анонсировано возобновление прямых рейсов из Новосибирска в Шанхай, Калининград, Махачкалу и Иссык-Куль (Кыргызстан), а также увелчиение частоты полётов из Новосибирска в Горно-Алтайск до двух ежедневно..

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что S7 выполнила первый после перерыва прямой рейс из Новосибирска в Баку.