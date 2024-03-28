Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнется 1 апреля

«Свежая ягода на прилавках рынков и ярмарок Московской области появится в начале апреля. Турецкая клубника станет одной из первых», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что местную ягоду начнут продавать летом.
«Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимаются порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.