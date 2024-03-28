Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнется 1 апреля

«Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимаются порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.