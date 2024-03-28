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Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнется 1 апреля

В Подмосковье с 1 апреля открывается сезон торговли клубникой, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Свежая ягода на прилавках рынков и ярмарок Московской области появится в начале апреля. Турецкая клубника станет одной из первых», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что местную ягоду начнут продавать летом.

«Помимо импортной, на прилавках области к концу апреля появится клубника из южных регионов страны, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимаются порядка 10 крупных сельхозпроизводителей и фермерские хозяйства», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

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