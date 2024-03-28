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Следователи проверят, почему в Омске до сих пор не расселили аварийный дом

Жильцы сообщают, что из-за таяния снега у них начала течь крыша.

СУ СКР по Омской области начало проверку по сообщению, опубликованному в СМИ, о состоянии аварийного жилого дома — в нём протекает крыша. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, двухэтажный дом на улице Комбинатский переулок, построенный в 1953 году, был признан аварийным ещё в 2018 году, однако до сих пор не был расселен. В настоящее время из-за активного таяния снега и протечек на кровле жильцы здания опасаются обрушения потолочного перекрытия. В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства происшедшего, а также проведена правовая оценка действий ответственных лиц. По результатам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.

СК