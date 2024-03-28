Глава «Белгоспищепрома» рассказал, что будет с сахаром в Беларуси в 2024 году

Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков рассказал о том, что будет с сахаром в Беларуси в 2024 году. Олег Жидков, как передает БелТА, констатировал: в 2023 году в Беларуси поставлен рекорд по сбору сахарной свеклы: при плане в 5 миллионов тонн было собрано 5,3. В результате переработки сырья было получено 670 тысяч тонн сахара, а это на 15−17% превышает цифры 2022 года.