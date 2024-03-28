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В Беларуси запретили популярный стиральный порошок из-за пены

Госстандарта запретил продавать в Беларуси два вида продукции для стирки Tide и Ariel. Они появились в реестре опасной продукции.

Речь идет о порошке Ariel «Аква пудра аромат вербены», который выпускает российское ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск».

Под запрет также попали капсулы для стирки Tide «Альпийская свежесть», которые выпускает во Франции компания Procter & Gamble Amiens S.A.S.

Оба товара на белорусский рынок поставляло минское ИООО «АЛИДИ-Вест».

Проверка показала, что изготовители моющих средств в маркировке умышленно указали назначение продукции «для всех типов стиральных машин». Но для машин с фронтальной загрузкой они не подходят. Так, показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм у Tide составил около 194 мм, а у Ariel и вовсе 202 мм. Последний не прошел испытание еще и по показателю «моющая способность»: при норме не менее 85% для порошкообразных моющих средств результат оказался всего 56,8%.

Указанную продукцию запретили продавать в Беларуси с 1 апреля.