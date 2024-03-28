Россия увеличила закупки топлива в Беларуси после атак дронов на НПЗ

Россия уже запретила экспорт бензина с 1 марта, чтобы попытаться обеспечить достаток топлива на внутреннем рынке после неоднократных атак украинских дронов на российские НПЗ.
Обычно Россия импортирует очень мало топлива из Беларуси. Последний раз такая потребность была в августе— октябре 2023 года, когда возникла нехватка топлива, что привело к быстрому росту цен на бензин и повлекло запрет на экспорт нефтепродуктов.
В этом году Россия вновь увеличила закупки бензина в Беларуси — в первой половине марта они достигли почти 3 тыс. тонн. Для сравнения: в феврале РФ ввезла 590 тонн белорусского топлива, а в январе поставок не было.
Переговоры о дополнительных отгрузках бензина ведутся между правительствами и нефтяными компаниями. Основная трудность в этом диалоге в том, что Беларусь отдает приоритет экспорту своего топлива на международные рынки.
Сколько в конечном итоге белорусского топлива потребуется России, будет зависеть от сроков ремонта НПЗ, объясняют источники. Российские нефтяные компании обещают увеличить поставки нефти на белорусские НПЗ в обмен на дополнительные нефтепродукты для поставок в Россию.
Беларусь обычно экспортирует свои нефтепродукты на международные рынки через российские порты на Балтике в рамках долгосрочных транзитных соглашений между государствами. И пока неясно, насколько наша страна может увеличить выпуск топлива в интересах российского рынка.
Ранее сообщалось, что на российском рынке после атак дронов из строя вышли около 10% перерабатывающих мощностей НПЗ.
В ноябре 2022 года Беларусь приняла на себя обязательства по ежемесячным поставкам в Россию 100 тыс. тонн дизеля и до 50 тыс. тонн бензина. Эти поставки оплачиваются с применением демпфирующего коэффициента.