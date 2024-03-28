Россия увеличила закупки топлива в Беларуси после атак дронов на НПЗ

Обычно Россия импортирует очень мало топлива из Беларуси. Последний раз такая потребность была в августе— октябре 2023 года, когда возникла нехватка топлива, что привело к быстрому росту цен на бензин и повлекло запрет на экспорт нефтепродуктов.