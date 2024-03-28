45 жителей аварийной пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили компенсации

Сегодня, 28 марта, 18 собственников из аварийного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону получили 20,9 млн рублей за изымаемое жилье. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Уже 45 человек получили компенсации на общую сумму в 53,5 млн рублей. Работа продолжается, — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее сити-менеджер информировал о перечислении 32,6 млн рублей 27 жильцам здания. На тот момент с выкупной стоимостью квартир согласились 63 человека.
Напомним, часть конструкции дома на Нариманова разрушилась вечером 27 января 2024 года. После этого людей экстренно эвакуировали. Немного позже было зафиксировано более серьезное повреждение стены в районе первого подъезда.
Ростовчанам, оставшимся без крыши над головой, оперативно предоставили временные квартиры в маневренном фонде, были назначены выплаты. Сейчас власти выкупают жилье в аварийной постройке.