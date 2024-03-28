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Четырехполосное движение запустят до конца года на участке трассы М-5

Десять километров федеральной трассы между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение в июне текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«В данный момент производится устройство водопропускных труб и установка осевого и бокового барьерного ограждения, расчищается полоса отвода. При наступлении устойчивых положительных температур возобновятся работы по устройству дорожной одежды и укреплению обочин, в том числе на участке разворотной петли на км 1784 — км 1785 трассы», — сообщили в ведомстве.

Наружное электроосвещение, а это более километра новых линий, установят до конца ноября 2024 года.

Добраться из Челябинска в Миасс по четырехполосному участку можно будет на полчаса быстрее. На данный момент интенсивность дорожного движения направлении составляет до 23 тыс. автомобилей в сутки.