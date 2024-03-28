В Перми с 1 июня приступят к первому этапу строительства третьего моста через Каму

На портале Госзакупок объявили открытый электронный конкурс на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Каму с подходами. Подрядчику предстоит выполнить работы в рамках первого этапа — возведение транспортной развязка на площади Гайдара в Перми.
По техническому заданию подрядчику предстоит провести: переустройство коммуникаций, светофорное регулирование, благоустройство прилегающей территории, обустройство пешеходных зон, оборудование наружного освещения и дождевой канализации.
Работы планируется начать с 1 июня 2024 года, а завершить — 25 июня 2025 года. На это период пермякам надо готовиться к пробкам в центре города и выбирать пути для объезда масштабной стройки. Контрактная стоимость объекта дорожной инфраструктуры составит 861 млн 980,132 тыс. руб.
Итогом работ станет строительство круговой двухуровневой развязки на пл. Гайдара с подходами к ул. Строителей и новому мосту через Каму в Перми. Строительство мостового перехода с подходами оценивается в 65 млрд. руб.