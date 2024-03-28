В Перми с 1 июня приступят к первому этапу строительства третьего моста через Каму

Работы планируется начать с 1 июня 2024 года, а завершить — 25 июня 2025 года. На это период пермякам надо готовиться к пробкам в центре города и выбирать пути для объезда масштабной стройки. Контрактная стоимость объекта дорожной инфраструктуры составит 861 млн 980,132 тыс. руб.