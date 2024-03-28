Сумма иска к владельцу ЧЭМК выросла до 105 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 марта, ФедералПресс. Сумма исковых требований от Генпрокуратуры РФ к владельцу ЧЭМК Юрию Антипову и его семье увеличилась с 25,8 до 105 миллиардов рублей. Число ответчиков также выросло. Среди них и экс-владелец Александр Аристов. У Аристовых и Кретовых могут изъять «Ариант» и «Кубань-Вино».