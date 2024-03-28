Сумма иска к владельцу ЧЭМК выросла до 105 млрд рублей

«В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО “Группа компаний Ариант” 100% долей ООО “Кубань-Вино”, ООО “Агрофирма “Южная”, ООО “Агрофирма Ариант”, ООО “ЦПИ — Ариант”. В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие АО “Компания Эталон” 100% долей ООО “Катав-Ивановский литейный завод”, — сказано в ходатайстве Генпрокуратуры РФ.
В суде пояснили, что незаконное акционирование предприятий АО «Серовский завод ферросплавов», «Челябинский электрометаллургический комбинат» и «Кузнецкие ферросплавы» позволило вывести деньги и использовать их для приобретения Аристовым иных активов и акций.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что основатель группы ЧЭМК Юрий Антипов и его жена Людмила (владельцы компании «Эталон», которой принадлежали акции вышеназванных предприятий) направили апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о передаче в собственность государства ЧЭМК.