В Нижнем Новгороде может измениться стоимость проезда в общественном транспорте

«Конечно, мы не можем всё перекладывать на людей, но определенная индексация тарифов должна быть. У нас были разовые решения об увеличении тарифов, но они не соответствовали динамике роста цен в экономике. Я принципиально этого решения не принимал: принимать это решение можно, когда ощутимо улучшится качество», — отметил Никитин.