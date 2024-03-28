В Нижнем Новгороде может измениться стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда изменится после того, как улучшится качество работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании регионального Заксобрания 28 марта.
По его словам, цены на перевозку пассажиров значительно выросли за последнее время. Так, стоимость проезда одного человека подросла на 15%. Все дело — в нехватке комплектующих из-за санкционного давления.
«Конечно, мы не можем всё перекладывать на людей, но определенная индексация тарифов должна быть. У нас были разовые решения об увеличении тарифов, но они не соответствовали динамике роста цен в экономике. Я принципиально этого решения не принимал: принимать это решение можно, когда ощутимо улучшится качество», — отметил Никитин.
Глава региона также коснулся транспортной реформы, которая реализуется в Нижегородской области последние два года. По его мнению, работа в этом направлении должна не только включать изменения маршрутов общественного транспорта, но и также переход на брутто-контракты и модернизацию электротранспорта.
«На самом деле всё делается, но, безусловно, мы еще не закончили. Одним из элементов проблемы, кроме водителей, являются пробки и невозможность обеспечить расписание в силу интенсивности движения и отсутствия выделенных полос», — рассказал губернатор.
При этом он отметил, что проблема с пробками пока нерешаема: всему виной — строительство новых станций метро и замена трамвайных путей в нескольких районах Нижнего Новгорода.
Однако все это требует лишь времени. Другой вопрос — нехватка водительских кадров. По словам Глеба Никитина, ежедневно более 130 единиц техники не выходит в рейсы из-за отсутствия водителей. В этом направлении работа продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что систему оплаты по биометрии протестируют в нижегородском метро в конце 2024 года.